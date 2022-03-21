Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку, – радник Тихановської

Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що "партизани Білорусі" створюють перепони, аби не допустити білоруських військ в Україну.



Про це Вячорка написав у своєму Twitter, повідомляє



"Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну.



Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", – написав він.



Вячорка також опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022", на яку нанесені результати дій білоруських партизанів.







Опозиціонер додав, що російська фабрика тролів "зараз активно працює в коментарях в Instagram та Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами та українцями".



На його думку, в такий спосіб Росія намагається "втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України".

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