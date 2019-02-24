Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві
Сьогодні, 06:10
У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.
О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Станом на ранок 21 березня ліквідація пожежі триває.
В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.
"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.
Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі у Подільському районі столиці. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.
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Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.
О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Станом на ранок 21 березня ліквідація пожежі триває.
В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.
"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.
Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі у Подільському районі столиці. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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