Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві





Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.



О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Станом на ранок 21 березня ліквідація пожежі триває.



В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.



"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.



Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі у Подільському районі столиці. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Станом на ранок 21 березня ліквідація пожежі триває.В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу."На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

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