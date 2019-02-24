 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві

Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві
У Подільському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Станом на ранок 21 березня ліквідація пожежі триває.

В ДСНС зазначають, що на місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.

"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється"- повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі у Подільському районі столиці. Зайнялися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Поділ, Київ, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу ЗСУ знищили 7 повітряних цілей ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку, – радник Тихановської
Сьогодні, 06:25
За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
Сьогодні, 02:00
У РФ готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни: як минула 25-та доба війни
Сьогодні, 00:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу ЗСУ знищили 7 повітряних цілей ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку, – радник Тихановської
Сьогодні, 06:25
Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві
Сьогодні, 06:10
На заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку
Сьогодні, 05:55
За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
Сьогодні, 02:00
Схожі новини
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
16 березень, 08:50
Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві
14 березень, 08:56
Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти
24 лютий, 2019, 12:29
У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 23:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу ЗСУ знищили 7 повітряних цілей ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:13
 0
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку, – радник Тихановської
Сьогодні, 06:25
 0
Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві
Сьогодні, 06:10
 0
На заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку
Сьогодні, 05:55
 0
За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
Сьогодні, 02:00
 0
Медіа
відео
1/8