У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 23:40
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За інформацією УП, українська ППО збила ворожу ракету на північному-заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу в районі ТРЦ Retroville.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.
За інформацією наразі, постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів, зазначив він.
На місці працюють рятувальники, медики і поліція.
Оновлено
Мер столиці о 00:03 21 березня повідомив про загиблу людину.
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Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За інформацією УП, українська ППО збила ворожу ракету на північному-заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу в районі ТРЦ Retroville.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.
За інформацією наразі, постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів, зазначив він.
На місці працюють рятувальники, медики і поліція.
Оновлено
Мер столиці о 00:03 21 березня повідомив про загиблу людину.
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