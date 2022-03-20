У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО





Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у Telegram.



За інформацією



Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.



За інформацією наразі, постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів, зазначив він.



На місці працюють рятувальники, медики і поліція.



Оновлено



Мер столиці о 00:03 21 березня повідомив про загиблу людину.

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