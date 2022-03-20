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У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО

У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За інформацією УП, українська ППО збила ворожу ракету на північному-заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу в районі ТРЦ Retroville.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося кілька вибухів.

За інформацією наразі, постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів, зазначив він.

На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

Оновлено

Мер столиці о 00:03 21 березня повідомив про загиблу людину.

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Теги: Київ, Подільський район, вибухи
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