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В Україні воєнний стан продовжили на місяць

В Україні воєнний стан продовжили на місяць
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану в країні.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Президент України станом на 20.03.2022 року підписав закони України: закон Про затвердження Указу президента України "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" №2119-IX (реєст. №7168)", - зазначається в повідомленні.

Згідно з документом термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 05.30 26 березня терміном на 30 діб.

Закон про воєнний стан передбачає, що на території України можуть запроваджуватися: обов'язковий трудовий обов'язок; відчуження особистого майна; обмеження на пересування; комендантська година; заборона на торгівлю зброєю та алкоголем; заборона на масові заходи та страйки; обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету; заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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Теги: воєнний стан, війна з Росією, Україна
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