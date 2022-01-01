Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

у ніч на 21 березня заявив, що минула 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинилися на українській землі.Про це йдеться у зверненні гаранта."Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж «нацистів», від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий", - сказав Зеленський.В Охтирці, Харкові, Бородянці, Чернігові, Волновасі, Маріуполі, багатьох інших містах продовжують обстрілювати мирний народ.Зеленський розповів, що перемовини із Росією можуть бути навіть у Єрусалимі."Це правильне місце, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав президент.Протягом 20 березня працювало лише 4 гуманітарні коридори, всього евакуювали 7 295 людей. Майже 4000 маріупольців за день прибули до Запоріжжя.21 березня зранку у Маріуполь направлять нові автобуси. Більше 3000 осіб евакуювали із Київщини."Російські війська захопили гуманітарний вантаж для міста Вовчанськ. Не виходять на зв'язок кілька людей. Будемо їх визволяти", - сказав Зеленський.Володимир Зеленський подякувавтаза допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе. Станом на 20 березня зіркове подружжя зібрало вже 35 мільйонів доларів.