 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Володимир Зеленський у ніч на 21 березня заявив, що минула 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинилися на українській землі.

Про це йдеться у зверненні гаранта.

"Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж «нацистів», від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий", - сказав Зеленський.

В Охтирці, Харкові, Бородянці, Чернігові, Волновасі, Маріуполі, багатьох інших містах продовжують обстрілювати мирний народ.

Зеленський розповів, що перемовини із Росією можуть бути навіть у Єрусалимі.

"Це правильне місце, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав президент.

Протягом 20 березня працювало лише 4 гуманітарні коридори, всього евакуювали 7 295 людей. Майже 4000 маріупольців за день прибули до Запоріжжя.

21 березня зранку у Маріуполь направлять нові автобуси. Більше 3000 осіб евакуювали із Київщини.

"Російські війська захопили гуманітарний вантаж для міста Вовчанськ. Не виходять на зв'язок кілька людей. Будемо їх визволяти", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе. Станом на 20 березня зіркове подружжя зібрало вже 35 мільйонів доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, звернення, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У РФ готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни: як минула 25-та доба війни
Сьогодні, 00:52
В Україні воєнний стан продовжили на місяць
Сьогодні, 00:16
У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 23:40
Маріуполь вже можна назвати містом-привидом, – голова Донецької ОВА
20 березень, 22:44
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У РФ готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни: як минула 25-та доба війни
Сьогодні, 00:52
Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 00:47
В Україні воєнний стан продовжили на місяць
Сьогодні, 00:16
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 23:40
Схожі новини
«Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО «Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО
03 березень, 11:20
«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО «Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
25 лютий, 07:18
«Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО «Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО
24 лютий, 18:01
«Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей»: звернення Зеленського увечері 17 дня війни «Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей»: звернення Зеленського увечері 17 дня війни
12 березень, 20:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У РФ готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни: як минула 25-та доба війни
Сьогодні, 00:52
 0
Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 00:47
 0
В Україні воєнний стан продовжили на місяць
Сьогодні, 00:16
 0
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Подільському районі Києва пролунали вибухи: є загиблий. ОНОВЛЕНО
20 березень, 23:40
 0
Медіа
відео
1/8