За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
Сьогодні, 02:00
20 березня в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників.
Про це інформують на сторінці ОТУ.
На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:
особового складу - до 100 чоловік;
танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;
БМП – знищено 17 одиниць;
ББМ – знищено 4 одиниці;
Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;
Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.
«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на сторінці ОТУ.
На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:
особового складу - до 100 чоловік;
танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;
БМП – знищено 17 одиниць;
ББМ – знищено 4 одиниці;
Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;
Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.
«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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