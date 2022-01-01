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За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки

За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
20 березня в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників.

Про це інформують на сторінці ОТУ.

На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:

особового складу - до 100 чоловік;
танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;
БМП – знищено 17 одиниць;
ББМ – знищено 4 одиниці;

Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;

Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.

«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення», - йдеться у повідомленні.

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Теги: втрати окупантів
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