За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки





Про це інформують на



На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:



особового складу - до 100 чоловік;

танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;

БМП – знищено 17 одиниць;

ББМ – знищено 4 одиниці;



Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;



Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.



«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 березня в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників.Про це інформують на сторінці ОТУ.На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:особового складу - до 100 чоловік;танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;БМП – знищено 17 одиниць;ББМ – знищено 4 одиниці;Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення», - йдеться у повідомленні.

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