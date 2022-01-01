У РФ готують підґрунтя для виправдання продовження термінів війни: як минула 25-та доба війни





Про це інформують на



Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.



У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.



Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.



На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об’єктах з метою втягування ЗСУ Білорусь у військову операцію проти України.



Наголошуємо, що, коли Генштаб повідомляє про «Волинський напрямок», то йдеться не лише про територію Волинської області. Це – зона відповідальності певного угрупування українських військ і нині цей напрямок включає не тільки Волинську область, а й ряд інших північних областей України – Київську, Житомирську та Рівненську.



На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.



На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.



На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.



На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).



Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.



На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.



Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.



На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

Українські захисники та захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об’єктах з метою втягування ЗСУ Білорусь у військову операцію проти України.Наголошуємо, що, коли Генштаб повідомляє про «Волинський напрямок», то йдеться не лише про територію Волинської області. Це – зона відповідальності певного угрупування українських військ і нині цей напрямок включає не тільки Волинську область, а й ряд інших північних областей України – Київську, Житомирську та Рівненську.На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.Українські захисники та захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію