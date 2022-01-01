21 березня на Волині: гортаючи календар

День народження 21 березня у начальника відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради(на фото).Також сьогодні святкують день народження художниця, громадський діячта журналістІменинники 21 березня – Єфрем, Євген, Омелян, Павло, Василь, Микола, Катерина, Надія, Ксенія, Євдокія, Антоніна, Анна та Марія.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році і з тих пір відзначається щороку.