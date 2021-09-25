«Приват24» досі тимчасово не працює

«Приват24» досі тимчасово не працює
Паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт продовжать аж до початку дня 21 березня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ІТ-команда "ПриватБанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.

"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", - зазначили в банку.

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Теги: Приват24, ПриватБанк
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