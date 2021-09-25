«Приват24» досі тимчасово не працює

Паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт продовжать аж до початку дня 21 березня.Про це повідомляє пресслужба регулятора."Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що ІТ-команда "ПриватБанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин."Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", - зазначили в банку.