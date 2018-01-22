Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
Сьогодні, 22:03
Двадцять п'ятий день наші хлопці та дівчата дають потужну відсіч окупантам. І хоч російському війську вдалося відібрати у нас мир, та свою незалежність ми не віддамо ніколи. А наразі минає ще один день, який наближає нас до перемоги.
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці, аби ви не переставали бачити прекрасне навіть у такий складний час.
Неділя, 20 березня
ФІФА виділила мільйон доларів на допомогу Україні
Із нами весь світ! Міжнародна федерація футболі (ФІФА) теж долучилася до допомоги Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.
РНБО призупиняє діяльність проросійських партій в Україні. СПИСОК
Це, мабуть, та новина, на яку чекали чи не всі свідомі українці. Рада нацбезпеки та оборони нарешті призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США
Пишаємося земляком! Історична драма волинянина Олеся Саніна "Поводир" виходить у широкий кінопрокат у США. Виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Ще мінус два. Українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: заступника керівника Чорноморського флоту і заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу РФ.
Із початку війни в Україні провели п'ять трансплантацій
Лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова у березні провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки. Стільки життів врятував 40-річний донор, який помер внаслідок інсульту.
Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
Українці продовжують створювати сім’ї, попри такий складний час. Сьогодні, 20 березня, одружилися відразу три пари нацгвардійців, адже війна коханню - не перешкода. Щиро вітаємо молодят!
Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Вітаємо наших захисників із черговим трофеєм. Здобутий у бою з російськими окупантами потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду - Закарпатський легіон.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
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Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці, аби ви не переставали бачити прекрасне навіть у такий складний час.
Неділя, 20 березня
ФІФА виділила мільйон доларів на допомогу Україні
Із нами весь світ! Міжнародна федерація футболі (ФІФА) теж долучилася до допомоги Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.
РНБО призупиняє діяльність проросійських партій в Україні. СПИСОК
Це, мабуть, та новина, на яку чекали чи не всі свідомі українці. Рада нацбезпеки та оборони нарешті призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США
Пишаємося земляком! Історична драма волинянина Олеся Саніна "Поводир" виходить у широкий кінопрокат у США. Виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Ще мінус два. Українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: заступника керівника Чорноморського флоту і заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу РФ.
Із початку війни в Україні провели п'ять трансплантацій
Лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова у березні провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки. Стільки життів врятував 40-річний донор, який помер внаслідок інсульту.
Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
Українці продовжують створювати сім’ї, попри такий складний час. Сьогодні, 20 березня, одружилися відразу три пари нацгвардійців, адже війна коханню - не перешкода. Щиро вітаємо молодят!
Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Вітаємо наших захисників із черговим трофеєм. Здобутий у бою з російськими окупантами потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду - Закарпатський легіон.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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