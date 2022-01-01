ФІФА виділила мільйон доларів на допомогу Україні





На офіційному сайті організації йдеться, що УАФ вже отримала першу партію гуманітарних вантажів ФІФА, - пише

Федерація виділила 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні. Над нею працюють в тісній координації Фонд ФІФА, Фонд УЄФА для дітей, ФІФА, УЄФА, УАФ та асоціації-члени ФІФА, а також інші зацікавлені сторони.



"Перед обличчям цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати деяку необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою в Україні та регіоні.



За запитом ЗСУ першу партію аптечок першої допомоги вже доставлено автомобільним транспортом в Україну для задоволення найнагальніших потреб. Загалом Фондом ФІФА було виділено 1 мільйон доларів США, щоб реагувати на зростаючу гуманітарну ситуацію в Україні та регіоні. Ця робота проводиться у співпраці з футбольною спільнотою України, щоб надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.



Раніше повідомлялося, що тенісна асоціація США пожертвує десять відсотків доходів від продажу квитків на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України до фонду допомоги постраждалим від вторгнення Росії в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнарожна федерація футболі (ФІФА) долучилася до допомоги Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.На офіційному сайті організації йдеться, що УАФ вже отримала першу партію гуманітарних вантажів ФІФА, - пише ТСН.

Федерація виділила 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні. Над нею працюють в тісній координації Фонд ФІФА, Фонд УЄФА для дітей, ФІФА, УЄФА, УАФ та асоціації-члени ФІФА, а також інші зацікавлені сторони."Перед обличчям цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати деяку необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою в Україні та регіоні.За запитом ЗСУ першу партію аптечок першої допомоги вже доставлено автомобільним транспортом в Україну для задоволення найнагальніших потреб. Загалом Фондом ФІФА було виділено 1 мільйон доларів США, щоб реагувати на зростаючу гуманітарну ситуацію в Україні та регіоні. Ця робота проводиться у співпраці з футбольною спільнотою України, щоб надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.Раніше повідомлялося, що тенісна асоціація США пожертвує десять відсотків доходів від продажу квитків на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України до фонду допомоги постраждалим від вторгнення Росії в Україну.

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