«Передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відео зверненні до українців зазначив, що Збройні Сили України та всі захисники дають гідну відсіч окупантам.«Ми відповідаємо мудрістю, хоробрістю на величезну кількість техніки та відправлених в Україну солдатів. Саме тому українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце де російські військові, їхні командири показали себе повністю, такими, якими вони є – нездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. 6 разів українські військові знищували окупантів під Чорнобаїівкою і вони все одно приходять туди. Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальністю за вонні злочини. Зробити таке з мирним містом – терор, який будуть згадувати і через століття», - сказав глава держави.Також Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до народу Швейцарії і закликав усі швейцарські компанії полишити російський ринок, щоб не віддавати жодного долара, франка чи євро російській воєнній машині.«Наші збройні сили продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках, завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%. В містах жорстоких боїв передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат і ці тіла ніхто не забирає, по них гонять наступ нові частини, якісь резерви, які командування російських військ збирає де тільки може. Ми прекрасно розуміємо, що в Росії є просто бездонний людський ресурс, достатньо багато техніки, ракет, авіабомб, але я хочу спитаи у громадян Росії: «Що з вами зробили за ці роки, що ви перестали бачити ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?». Вже більше 14 тисяч вбитих солдат», - сказав президент.Також Володимир Олександрович повідомив, що в суботу працювали 8 гуманітарних коридорів і вдалося врятувати понад 6 тисяч людей. Щоправда, через обстріли окупантів не вдалося забрати людей з Бородянки на Київщині. Президент завпенив, що Україна не полишить цих спроб.«Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна», - сказав Володимир Зеленський у зверненнц за підсумками 24-го дня війни.