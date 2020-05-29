Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України волинянину Павлу Усову
Сьогодні, 05:27
У суботу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника, з яких 40 були удостоєні орденів та медалей посмертно. Також глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям, вісьмом з них – посмертно.
Про це йдеться наа сайті Офісу президента.
Один із тих, хто став Героєм України посмертно, – волинянин Павло Усов.
Нагадаємо, молодий хлопець із селища Стара Вижівка, військовий офіцер, командир танку Павло Усов загинув у бою під Києвом.
На рідній Волині із ним попрощалися 14 березня.
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Про це йдеться наа сайті Офісу президента.
Один із тих, хто став Героєм України посмертно, – волинянин Павло Усов.
Нагадаємо, молодий хлопець із селища Стара Вижівка, військовий офіцер, командир танку Павло Усов загинув у бою під Києвом.
На рідній Волині із ним попрощалися 14 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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