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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України волинянину Павлу Усову

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України волинянину Павлу Усову
У суботу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника, з яких 40 були удостоєні орденів та медалей посмертно. Також глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям, вісьмом з них – посмертно.

Про це йдеться наа сайті Офісу президента.

Один із тих, хто став Героєм України посмертно, – волинянин Павло Усов.

Нагадаємо, молодий хлопець із селища Стара Вижівка, військовий офіцер, командир танку Павло Усов загинув у бою під Києвом.

На рідній Волині із ним попрощалися 14 березня.


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Теги: Павло Усов, нагорода, війна
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