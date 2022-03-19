У Чернігові російські загарбники обстріляли лікарню

У Чернігові російські загарбники обстріляли лікарню
У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки.

Про це під час спільного ефіру телеканалі сказав міський голова Владислав Атрошенко, - пише "Українська правда".

За словами мера, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Неприцільні бомбардування російського окупанта Атрошенко порівняв із фашистськими бомбардуваннями 23-26 серпня 1941 року. В місті немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

"Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія", -сказав Владислав Атрошенко.

Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".

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Теги: Україна, війна, росія, Чернігів
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