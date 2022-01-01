ЗСУ успішно б'ють окупантів навіть зброєю 80-их років

ЗСУ успішно б'ють окупантів навіть зброєю 80-их років
Українські військові успішно за минулу добу вражали повітряні цілі російської армії.

Про це повідомляє Командування Повітряни сил ЗСУ.

"У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано", - йдеться у дописі.

Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі.

"Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Теги: ППО, війна, Україна, росія
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