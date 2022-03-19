Днями Україна отримає від США системи ППО
Сьогодні, 00:19
Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов, - пише "Українська правда".
"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні", - сказав Олексій Данілов.
Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.
Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.
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Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов, - пише "Українська правда".
"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні", - сказав Олексій Данілов.
Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.
Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.
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