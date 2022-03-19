Днями Україна отримає від США системи ППО

Днями Україна отримає від США системи ППО
Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов, - пише "Українська правда".

"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні", - сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.

Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.

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Теги: війна, допомога, США, Україна
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