20 березня на Волині: гортаючи календар

20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують директор ЗОШ №15 Олег Гребенюк (на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України» Василь Рижук та директор ТзОВ «ФАРМА-КОР ЛТД» Євген Кунах та журналіст, редактор відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі Українки Андрій Петрушко.

Іменинники 20 березня – Василь, Євген, Омелян, Павло.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

У 2012 році ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя з метою підтримати ідею про те, що прагнення до щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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