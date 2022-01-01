Арттерапія по-луцьки: дітей та дорослих вчать створювати мультики. ВІДЕО

Арттерапія по-луцьки: дітей та дорослих вчать створювати мультики. ВІДЕО
В арттерапевтичному центрі у Луцьку організували майстер-клас із виготовлення анімації, для якої деталі виготовляли з пластиліну.

Така арттерапія вчить позбуватися негативних думок і знімає напругу, – розповіла Суспільному художниця Марічка Островська.

Майстрували деталі з пластиліну – героїв для мультика – діти з мамами, котрі приїхали з регіонів, де тривають бої.

"Важливі позитивні думки та обов’язкові усмішки, мами без мобільних телефонів. Сьогодні виняток, бо знімаємо на мобільні. Ми тут усі разом гуртуємося і робимо для дітей, і для себе дитинство", – говорить Марічка Островська.

Майстер-клас проводив режисер луцької анімаційної студії Леонід Тивонюк. Каже: дрібна моторика рук дозволяє творити, психологічно розвантажуватися та концентруватися конкретних завданнях.

"Потрібно знаходити ті ресурси й давати дітям і наповнювати їх теплом, намагатися робити якомога більше добра, щоб воно розповсюджувалося", – зазначив лучанин.

На терапію пластиліном в артцентр прийшла Оксана Чебишева з дочкою, котрі в перші дні вторгнення російських військ в Україну виїхали з Маріуполя. Зі слів жінки, вдома залишилися батьки та чоловік.

"Він (чоловік – ред.) нас посадив на останній поїзд, який звідти виїжджав, звідти у Київ, до батьків і далі в Луцьк. Зв'язок там дуже рідко буває, мало де і там жах, там просто пекло на даний момент", – каже жінка.

Нині Оксана Чебишева з донькою живуть у Луцьку, де небайдужі лучани допомогли з житлом. "Як відгукнулися люди в Луцьку, то не знаю чи до кожного родича, якби звернулися, то так би зустріли й надали повністю все", – зазначила Оксана Чебишева.

Під час майстер-класу створила власну анімацію – кульку, яка стрибає – восьмирічна Влада, яка приїхала з Маріуполя. "Ми сьогодні малювали, в іграшки грали. Усе цікаве робимо: малюємо, розмальовуємо", – розповіла школярка.

В арттерапевтичному центрі "Діти слухають казки" майстер-класи відбуваються щодня, де діти малюють, створюють вистави, читають казки та граються, – додала художниця Марічка Островська.


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Теги: війна, Луцьк, арттерапія
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