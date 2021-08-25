Приват24 частково не працюватиме

Приват24 частково не працюватиме
Мобільний додаток Приват24 тимчасово частково не працюватиме.

Про це повідомили на сторінці банку в твіттері.

"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24", - йдеться у повідомленні.

У цей час платежі у Приват24 для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні.

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Теги: Приват24, банк, гроші
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