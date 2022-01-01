За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії





Про це повідомляє Вадима Бойченка.



"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.



Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.



Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти.



У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема до віддалених регіонів.Про це повідомляє Маріупольська міська рада з коментарем мера"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти.У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська.

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