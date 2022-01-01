 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії

За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії, зокрема до віддалених регіонів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з коментарем мера Вадима Бойченка.

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну.

Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.

Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу "Терраспорт". Переважно в укритті перебували жінки й діти.

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення. Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про "евакуацію" і вивезли до окупованого Новоазовська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
18 березень, 19:15
 3
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
 0
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
 0
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
 0
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
 0
Медіа
відео
1/8