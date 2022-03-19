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Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції

Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.

Про це пише Українська правда з посиланням на дані публічного онлайн радару.

Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.

28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.

"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".

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Теги: Росія, Україна, війна
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