Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.
Про це пише Українська правда з посиланням на дані публічного онлайн радару.
Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.
28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.
"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Українська правда з посиланням на дані публічного онлайн радару.
Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.
28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.
"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували 60 окупантів і розбили колону ворожої техніки
Сьогодні, 19:40
В Україні – 562 особи російських військовополонених
Сьогодні, 19:02
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці
Сьогодні, 20:05
Медіа