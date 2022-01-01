Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана





Про це в інтерв'ю турецькому виданню Hürriyet повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калін, відповідаючи на запитання Hürriyet про спроби посередництва президента Ердогана між Україною та Росією,пише



“Під час розмов із Зеленським і Путіним наш президент передав свою пропозицію припинити війну та зблизити двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський готовий до цього. Пан Путін, навпаки, вважає, що позиції ще не близькі для переговорів на рівні керівництва”, — сказав речник президента Туреччини.



За словами Каліна, Путін висуває 6 вимог.



“В основному обговорюється 6 тем. Перший – нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає “денацифікацією”. По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні”, — розповів представник турецької сторони.



Він також додав, що стосовно перших чотирьох моментів переговорів, що тривають, досягнуто певного прогресу. Однак поки що зарано говорити про повну домовленість чи про підписання угоди.



Водночас, за словами речника президента Туреччини, два найскладніших питання стоять як пункти 5 і 6.



“Це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі є неприйнятними вимогами з точки зору України та міжнародного співтовариства”, — розповів Калін.



Він також додав, що основний принцип, який висунув президент Ердоган, – це ведення переговорів у контексті територіальної цілісності та суверенітету України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Путін не готовий до прямих переговорів з українським керівництвом. Натомість він має 6 вимог до української влади.Про це в інтерв'ю турецькому виданню Hürriyet повідомив речник президента Туреччини, відповідаючи на запитання Hürriyet про спроби посередництва президента Ердогана між Україною та Росією,пише Суспільне “Під час розмов ізі Путіним наш президент передав свою пропозицію припинити війну та зблизити двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський готовий до цього. Пан Путін, навпаки, вважає, що позиції ще не близькі для переговорів на рівні керівництва”, — сказав речник президента Туреччини.За словами Каліна, Путін висуває 6 вимог.“В основному обговорюється 6 тем. Перший – нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає “денацифікацією”. По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні”, — розповів представник турецької сторони.Він також додав, що стосовно перших чотирьох моментів переговорів, що тривають, досягнуто певного прогресу. Однак поки що зарано говорити про повну домовленість чи про підписання угоди.Водночас, за словами речника президента Туреччини, два найскладніших питання стоять як пункти 5 і 6.“Це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі є неприйнятними вимогами з точки зору України та міжнародного співтовариства”, — розповів Калін.Він також додав, що основний принцип, який висунув президент Ердоган, – це ведення переговорів у контексті територіальної цілісності та суверенітету України.

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