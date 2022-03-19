Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці





Про це розповів очільник Укрзалізниці Олександр Камишін, пише



"Я звертався до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази и не вести російські воєнні ешелони в Україну. Я можу сказати, що сполучення між Білоруссю та Україною немає", – розповів він.



Водночас Камишін відмовився зазначити, з якого моменту відсутнє сполучення між країнами, аби не нашкодити білоруським залізничникам.



"Я не можу уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять… Я вірю, що ці люди зможуть зупинити роботу залізниці Білорусі за напрямком перевезень військових ешелонів в бік України", – додав Камишін.



Наразі залізничні шляхи у непридатному стані, підтвердив Камишін, відтак російська техніка з боку Білорусі не зможе проходити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, відтак окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі.Про це розповів очільник Укрзалізниці, пише Українська правда "Я звертався до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази и не вести російські воєнні ешелони в Україну. Я можу сказати, що сполучення між Білоруссю та Україною немає", – розповів він.Водночас Камишін відмовився зазначити, з якого моменту відсутнє сполучення між країнами, аби не нашкодити білоруським залізничникам."Я не можу уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять… Я вірю, що ці люди зможуть зупинити роботу залізниці Білорусі за напрямком перевезень військових ешелонів в бік України", – додав Камишін.Наразі залізничні шляхи у непридатному стані, підтвердив Камишін, відтак російська техніка з боку Білорусі не зможе проходити.

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