Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці
Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, відтак окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі.

Про це розповів очільник Укрзалізниці Олександр Камишін, пише Українська правда.

"Я звертався до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази и не вести російські воєнні ешелони в Україну. Я можу сказати, що сполучення між Білоруссю та Україною немає", – розповів він.

Водночас Камишін відмовився зазначити, з якого моменту відсутнє сполучення між країнами, аби не нашкодити білоруським залізничникам.

"Я не можу уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять… Я вірю, що ці люди зможуть зупинити роботу залізниці Білорусі за напрямком перевезень військових ешелонів в бік України", – додав Камишін.

Наразі залізничні шляхи у непридатному стані, підтвердив Камишін, відтак російська техніка з боку Білорусі не зможе проходити.

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Теги: Росія, Україна, війна
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