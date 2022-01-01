В Україні – 562 особи російських військовополонених
Сьогодні, 19:02
В Україні на сьогодні офіційно – 562 особи російських військовополонених.
Про це повідомила Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Вона розповіла про те, як тепер будуть збирати та акумулювати розрізнені дані про полонених та зниклих безвісти та навіщо створюється Національне інформаційне бюро (НІБ).
Саме НІБ покликаний акумулювати досі розрізнену інформацію про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни. Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників.
Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних «Гарячих телефонних ліній», що працюватимуть у форматі 24/7.
"Наразі офіційно військовополонених рф у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» - ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом", – озвучила дані Ірина Верещук.
Посадовиця зауважила, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Із усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Нагадуємо номери «Гарячої телефонної лінії» НІБ: 1648, або (044)
287-81-65.
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Про це повідомила Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Вона розповіла про те, як тепер будуть збирати та акумулювати розрізнені дані про полонених та зниклих безвісти та навіщо створюється Національне інформаційне бюро (НІБ).
Саме НІБ покликаний акумулювати досі розрізнену інформацію про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни. Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників.
Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних «Гарячих телефонних ліній», що працюватимуть у форматі 24/7.
"Наразі офіційно військовополонених рф у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» - ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом", – озвучила дані Ірина Верещук.
Посадовиця зауважила, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Із усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Нагадуємо номери «Гарячої телефонної лінії» НІБ: 1648, або (044)
287-81-65.
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