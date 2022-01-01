ЗСУ ліквідували 60 окупантів і розбили колону ворожої техніки
Сьогодні, 19:40
На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ вдарили по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях окупантів. Знищили 60 російських загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату . Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату . Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться в повідомленні.
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