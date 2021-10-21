Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій





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Рятувальники інформують, що поблизу села Березолуки Луцького району піротехніки ДСНС проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни.



"Знешкодження відбудеться на спеціальному майданчику. Просимо зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 березня, у період 18:00-19:00 під Луцьком піротехніки знешкодять боєприпаси.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Рятувальники інформують, що поблизу села Березолуки Луцького району піротехніки ДСНС проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни."Знешкодження відбудеться на спеціальному майданчику. Просимо зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

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