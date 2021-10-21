Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій

Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій
Сьогодні, 19 березня, у період 18:00-19:00 під Луцьком піротехніки знешкодять боєприпаси.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Рятувальники інформують, що поблизу села Березолуки Луцького району піротехніки ДСНС проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни.

"Знешкодження відбудеться на спеціальному майданчику. Просимо зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ДСНС, Луцьк, Волинь, боєприпаси
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