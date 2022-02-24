З Бучі вдалося евакуювати 7 автобусів людей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:49
Українським рятувальникам вдалося евакуювати частину людей з Бучі, що на Київщині. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.
"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", – написав Тимошенко в телеграмі.
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Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.
"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", – написав Тимошенко в телеграмі.
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