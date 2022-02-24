З Бучі вдалося евакуювати 7 автобусів людей. ВІДЕО





Про це Кирило Тимошенко.



Колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.



"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", – написав Тимошенко в телеграмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським рятувальникам вдалося евакуювати частину людей з Бучі, що на Київщині. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.Про це повідомив заступник голови Офісу ПрезидентаКолоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва."З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", – написав Тимошенко в телеграмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію