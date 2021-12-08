Журналіст з Волині опублікував унікальне інтерв'ю з сестрою Степана Бандери. ВІДЕО

Журналіст з Волині опублікував унікальне інтерв'ю з сестрою Степана Бандери. ВІДЕО
Волинський журналіст Андрій Гнатюк опублікував унікальне інтерв'ю із наймолодшою рідною сестрою Степана Бандери Оксаною, нині уже покійною. Матеріал був знятий ще 16 років тому, однак його забракував український телеканал, тому зараз світ його бачить вперше.

Інтерв'ю журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Це прізвище й досі наводить страх на ворога й навіть на самого путіна. Це прізвище - зброя, це слово – зброя. І нині це своєрідний щит, як тепер модно казати – маркер, у боротьбі за перемогу", - сказав журналіст про Бандеру.

22 серпня 2006 року Андрій Гнатюк поїхав у містечко Стрий у Львівській області, де «жило лігвище» страху Росії, аби зняти унікальний сюжет із найменшою сестрою провідника сучасного українського національно-визвольного руху Степана Бандери Оксаною.

Він зв’язався з колишнім вояком УПА і політв’язнем Петром Галаником, який і допоміг записати сюжет.

"Мене зустріла до болю скромна й тиха бабуся, за плечима якої – втома від пів життя поневірянь і часом зайвої публічності. Тиха-тиха, неговірка, сором’язлива. Вона ніби відчувала, що на 15-му році Незалежності України вона ще не в своїй епосі, бо поки немає в українців гідного усвідомлення того, яку роль відіграв у ній її брат і хто її родина. Та й загалом належного розуміння власної історії в українців теж немає. Адже радянський каток міцно втиснув їхню родину в заборону", - каже Гнатюк.

Він розповідає, що записати інтерв’ю з Оксаною Бандерою було справді непросто. На всі питання вона опускала голову, наче боялася, що й зараз до неї постукають у двері і попросять «на вихід». До того ж, вона дуже втомлювалася: на той час пані Оксані вже було 89, але кожного охоче приймала у своїй оселі. Говорити про сучасну політику вона не хотіла, проте чимало повідала про своє лихоліття на засланні.

Журналіст готував сюжет до Дня Незалежності для програми «Вікна-новини» на каналі «СТБ», але його забракували, нібито він був погано знятий.

"Як я не просив, як не переконував, що є різні плани й перебивки – сюжет усе ж не вийшов. 15-й рік Незалежності, Бандера – знову табу. Значить, думаю, проїхав дарма, витратив час і гроші. Але – ні: залишиться унікальний архів. А я зміг познайомитися й побувати в славному українському роді, віч-на-віч поспілкуватися з людиною, на брата якої молилися українці й перед яким тремтіли й тремтять вороги", - каже Гнатюк.

24 грудня 2008 року, мовчазна Оксана Бандера померла, забравши з собою велику визвольну історію України, очевидно, не вірячи, що вона комусь буде потрібною. Померла через 2 дні після того, як їй виповнилося 92.

"Я не знайшов в інтернеті жодного сюжету, програми, ролика з родиною Бандерів, окрім похорону Степана Андрійовича. Тому, вважаю, саме зараз на часі опублікувати цей сюжет і показати абсолютно нормальну, просту, скромну українську християнську родину. Можливо, після того, хтось унікальним відео поділиться ще", - каже журналіст.


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Теги: Степан Бандера, Оксана Бандера, інтерв'ю, Стрий, Андрій Гнатюк
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