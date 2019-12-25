СБУ затримала колаборанта, який планував очолити Рівненщину у випадку окупації
Сьогодні, 16:14
Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають російським окупантам розвідданими про ЗСУ. Упродовж доби 18 березня спецслужба затримала кілька таких осіб у різних регіонах.
Про це інформують на сторінці установи у Фейсбук.
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка на Рівненщині, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
Крім того, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.
Наразі його затримали та проводять весь комплекс заходів, аби він відповів за свої дії.
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Про це інформують на сторінці установи у Фейсбук.
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка на Рівненщині, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
Крім того, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.
Наразі його затримали та проводять весь комплекс заходів, аби він відповів за свої дії.
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