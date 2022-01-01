Окупанти почали використовувати новітню найжорстокішу зброю
Сьогодні, 14:44
Вчора у Києві вперше зафіксували факт використання новітнього озброєння.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.
«Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», - сказав Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.
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Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.
«Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», - сказав Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.
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