Окупанти почали використовувати новітню найжорстокішу зброю

Окупанти почали використовувати новітню найжорстокішу зброю
Вчора у Києві вперше зафіксували факт використання новітнього озброєння.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.

«Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», - сказав Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.

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Теги: Геращенко, зброя, російські окупанти
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