Окупанти почали використовувати новітню найжорстокішу зброю





Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в



«Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», - сказав Геращенко.



Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора у Києві вперше зафіксували факт використання новітнього озброєння.Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Українипід час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv «Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», - сказав Геращенко.Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.

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