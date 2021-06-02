АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль

В Україні знизили ціни на пальне.Першими результатами рішень Уряду та Верховної Ради щодо цін поділився прем'єр-міністр Українив Телеграмі.Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу, - зазначив Шмигаль.Також він додав, що наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр."Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався", - зауважив прем'єр-міністр.За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.