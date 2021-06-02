АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
Сьогодні, 14:25
В Україні знизили ціни на пальне.
Першими результатами рішень Уряду та Верховної Ради щодо цін поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Телеграмі.
Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу, - зазначив Шмигаль.
Також він додав, що наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр.
"Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався", - зауважив прем'єр-міністр.
За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.
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Першими результатами рішень Уряду та Верховної Ради щодо цін поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Телеграмі.
Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу, - зазначив Шмигаль.
Також він додав, що наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр.
"Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався", - зауважив прем'єр-міністр.
За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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