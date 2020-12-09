Мер Луцька розповів про ситуацію в місті станом на 13:00 19 березня

Ніч у Луцькій громаді минула спокійно. Всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста.Про це повідомив мер Луцькау черговому відеозверненні.Також він розповів, що з понеділка у місті знову збільшать кількість громадського транспорту.Окрім того, міський голова вкторе звернувся до людей, які палять сухостій:«Прошу, не робіть цього, тому що величезна купа диму завжди викликає в людей паніку, бо вони думають, що щось вибухнуло, що підбили літак, що це ракети. Не потрібно створювати додаткові приводи для тривоги підпалами трави», - сказав Поліщук.І додав, що спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії.Мер також подякував волинянам, які допомагають вимушеним переселенцям.«Надходить багато питань з приводу сплати комунальних послуг такими особами. Президент анонсував те, що Кабмін розробляє програму компенсації комунальних послуг для тих людей, які будуть приймати в себе біженців», - зауважив міський голова.