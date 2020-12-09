Мер Луцька розповів про ситуацію в місті станом на 13:00 19 березня

Мер Луцька розповів про ситуацію в місті станом на 13:00 19 березня
Ніч у Луцькій громаді минула спокійно. Всі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у черговому відеозверненні.

Також він розповів, що з понеділка у місті знову збільшать кількість громадського транспорту.

Окрім того, міський голова вкторе звернувся до людей, які палять сухостій:

«Прошу, не робіть цього, тому що величезна купа диму завжди викликає в людей паніку, бо вони думають, що щось вибухнуло, що підбили літак, що це ракети. Не потрібно створювати додаткові приводи для тривоги підпалами трави», - сказав Поліщук.

І додав, що спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії.

Мер також подякував волинянам, які допомагають вимушеним переселенцям.

«Надходить багато питань з приводу сплати комунальних послуг такими особами. Президент анонсував те, що Кабмін розробляє програму компенсації комунальних послуг для тих людей, які будуть приймати в себе біженців», - зауважив міський голова.





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Теги: Поліщук, Луцьк
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