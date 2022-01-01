Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки

Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ.

Про це розповів голова російського Приморсько-Ахтарська Максим Бондаренко в Телеграмі, передає ТСН.

За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.

Волинця поховали 17 березня. Коли він був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.

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Теги: Ворог, ЗСУ
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