Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки

Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ.



Про це розповів голова російського Приморсько-Ахтарська Максим Бондаренко в Телеграмі, передає



За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.



Волинця поховали 17 березня. Коли він був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.

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