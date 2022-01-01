Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
Сьогодні, 13:23
Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ.
Про це розповів голова російського Приморсько-Ахтарська Максим Бондаренко в Телеграмі, передає ТСН.
За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.
Волинця поховали 17 березня. Коли він був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів голова російського Приморсько-Ахтарська Максим Бондаренко в Телеграмі, передає ТСН.
За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.
Волинця поховали 17 березня. Коли він був ліквідований Збройними силами України не повідомляється.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
Сьогодні, 13:23
Вихідні дні Волинь зустрічає спокійно, – Погуляйко
Сьогодні, 12:45
«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян
Сьогодні, 12:19
У Луцьку раніше судимий луганчанин напав на дівчину
Сьогодні, 12:12
Медіа