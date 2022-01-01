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«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян

«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян
Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші житлові будинки. «Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители», – відверто зізнаються вони.

Чергову розмову окупантів перехопила Служба безпеки України.

У промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».
Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!

"Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі!

А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.


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Теги: СБУ, окупанти, обстріли
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