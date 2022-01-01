«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян

Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші житлові будинки. «Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители», – відверто зізнаються вони.Чергову розмову окупантів перехопила Служба безпеки України.У промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!"Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі!А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.