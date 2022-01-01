«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян
Сьогодні, 12:19
Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші житлові будинки. «Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители», – відверто зізнаються вони.
Чергову розмову окупантів перехопила Служба безпеки України.
У промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.
Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».
Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!
"Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі!
А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.
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Чергову розмову окупантів перехопила Служба безпеки України.
У промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.
Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».
Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!
"Так, ми живемо в своїх будинках, ми живемо в своїй країні! І вам, загарбникам, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі!
А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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