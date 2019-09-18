У Луцьку раніше судимий луганчанин напав на дівчину

У Луцьку раніше судимий луганчанин напав на дівчину
Увечері 19 березня у під’їзді будинку, на вулиці Чорновола, зловмисник напав на 20-річну лучанку та намагався вирвати з її рук сумку з грошима. Дівчині, на щастя, вдалося відбитися від нападника і втекти.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Луцькі оперативники за гарячими слідами встановили правопорушника. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Луганська. Його зафіксували камери відеоспостереження.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на грабіж.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

До слова, вчинення крадіжки в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання - позбавлення волі від 5 до 8 років.


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Теги: Луцьк, злочин, крадіжка
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