У Луцьку на Єршова спіймали п'яного водія з наркотиками

У Луцьку на Єршова спіймали п'яного водія з наркотиками
Вчора, 18 березня, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Єршова, що в Луцьку, перебуває водій, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz. Також на місці встановили особу 32-річного керманича, в якого під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат — 2.05 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.

Окрім цього, під час огляду у 34-річного пасажира поліцейські виявили поліетиленовий пакетик, в якому містилася речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну.

У результаті на керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень, а також викликали слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.

Патрульна поліція закликає громадян бути відповідальними та законослухняними у цей нелегкий для країни час!

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Теги: наркотики, водій, Єршова
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