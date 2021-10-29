У Луцьку на Єршова спіймали п'яного водія з наркотиками
Сьогодні, 11:17
Вчора, 18 березня, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Єршова, що в Луцьку, перебуває водій, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz. Також на місці встановили особу 32-річного керманича, в якого під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат — 2.05 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
Окрім цього, під час огляду у 34-річного пасажира поліцейські виявили поліетиленовий пакетик, в якому містилася речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень, а також викликали слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.
Патрульна поліція закликає громадян бути відповідальними та законослухняними у цей нелегкий для країни час!
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz. Також на місці встановили особу 32-річного керманича, в якого під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат — 2.05 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
Окрім цього, під час огляду у 34-річного пасажира поліцейські виявили поліетиленовий пакетик, в якому містилася речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень, а також викликали слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.
Патрульна поліція закликає громадян бути відповідальними та законослухняними у цей нелегкий для країни час!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
машину забрали?
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