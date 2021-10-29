У Луцьку на Єршова спіймали п'яного водія з наркотиками

Вчора, 18 березня, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Єршова, що в Луцьку, перебуває водій, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz. Також на місці встановили особу 32-річного керманича, в якого під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння.Чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат — 2.05 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.Окрім цього, під час огляду у 34-річного пасажира поліцейські виявили поліетиленовий пакетик, в якому містилася речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну.У результаті на керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень, а також викликали слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин події.Патрульна поліція закликає громадян бути відповідальними та законослухняними у цей нелегкий для країни час!