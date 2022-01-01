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У бою проти російських окупантів загинув волинянин Андрій Доманський

У бою проти російських окупантів загинув волинянин Андрій Доманський
Страшна звістка охопила Шацьку територіальну громаду. 15 березня 2022 року під час бою з російськими окупантами у результаті мінометного вогню загинув 38-річний старший солдат Доманський Андрій Вікторович.

Про це повідомляє Четвертий відділ Ковельського РТЦК та СП. Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Андрій Доманський проходив військову службу за контрактом з 2019 року. Майже 2,5 роки він самовіддано боронив рідну землю від ворогів.

На жаль, в нелегкому бою проти російських окупантів серце Героя зупинилось.

"Від особового складу Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП приносимо співчуття родині нашого Героя! Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати рідної людини. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Не словом – а ділом, зобов’язуємось робити все можливе для рідних Андрія", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним воїна, що загинув від рук російських окупантів! Світла пам'ять Герою!

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Теги: війна, загибель, Андрій Доманський
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