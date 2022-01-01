Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня
Сьогодні, 10:13
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Генштабу.
Тож, загальні втрати окупантів орієнтовно склали:
особового складу - близько 14400 осіб;
танків ‒ 466 одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка / special equipment - 11.
Зауважують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Генштабу.
Тож, загальні втрати окупантів орієнтовно склали:
особового складу - близько 14400 осіб;
танків ‒ 466 одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка / special equipment - 11.
Зауважують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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