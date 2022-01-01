Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня





Про це повідомляють на офіційній сторінці Генштабу.



Тож, загальні втрати окупантів орієнтовно склали:



особового складу - близько 14400 осіб;

танків ‒ 466 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем – 213 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 95 од,

гелікоптерів – 115 од,

автомобільної техніки - 914 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.

Спеціальна техніка / special equipment - 11.



Зауважують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня.Про це повідомляють на офіційній сторінці Генштабу.Тож, загальні втрати окупантів орієнтовно склали:особового складу - близько 14400 осіб;танків ‒ 466 одиниць,бойових броньованих машин ‒ 1470 од,артилерійських систем – 213 од,РСЗВ - 72 од,засоби ППО - 44 од,літаків – 95 од,гелікоптерів – 115 од,автомобільної техніки - 914 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.Спеціальна техніка / special equipment - 11.Зауважують, що дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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