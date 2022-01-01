Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.
Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
«Всупереч пітьмі, страху і болю, війна не перемогла життя! І ніколи не переможе!
В бомбосховищах, під час ракетних і авіаційних ударів, народжуються діти.
Закохані продовжують кохати одне одного, ще нестримніше, ще гостріше. До нестями. Не відкладаючи найголовніше на завтра. Бо «завтра» може не настати. Бо завтра він піде в черговий бій. Бо завтра вона під обстрілами евакуюватиме чергового пораненого. Чи їхатиме, ігноруючи виття сирен, що попереджають про черговий авіаналіт, через всю країну, везучи в його підрозділ волонтерську допомогу.
Головне - встигнути. Встигнути сказати, обійняти, встигнути набутися разом», – йдеться у дописі.
Тож воїн бригади, маючи нагоду, зробив пропозицію своїй коханій.
Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.
Але вона сказала «так».
«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
«Всупереч пітьмі, страху і болю, війна не перемогла життя! І ніколи не переможе!
В бомбосховищах, під час ракетних і авіаційних ударів, народжуються діти.
Закохані продовжують кохати одне одного, ще нестримніше, ще гостріше. До нестями. Не відкладаючи найголовніше на завтра. Бо «завтра» може не настати. Бо завтра він піде в черговий бій. Бо завтра вона під обстрілами евакуюватиме чергового пораненого. Чи їхатиме, ігноруючи виття сирен, що попереджають про черговий авіаналіт, через всю країну, везучи в його підрозділ волонтерську допомогу.
Головне - встигнути. Встигнути сказати, обійняти, встигнути набутися разом», – йдеться у дописі.
Тож воїн бригади, маючи нагоду, зробив пропозицію своїй коханій.
Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.
Але вона сказала «так».
«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня
Сьогодні, 10:13
Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Росія намагається втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни, – Подоляк
Сьогодні, 08:58
Медіа