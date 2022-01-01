Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО

Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.«Всупереч пітьмі, страху і болю, війна не перемогла життя! І ніколи не переможе!В бомбосховищах, під час ракетних і авіаційних ударів, народжуються діти.Закохані продовжують кохати одне одного, ще нестримніше, ще гостріше. До нестями. Не відкладаючи найголовніше на завтра. Бо «завтра» може не настати. Бо завтра він піде в черговий бій. Бо завтра вона під обстрілами евакуюватиме чергового пораненого. Чи їхатиме, ігноруючи виття сирен, що попереджають про черговий авіаналіт, через всю країну, везучи в його підрозділ волонтерську допомогу.Головне - встигнути. Встигнути сказати, обійняти, встигнути набутися разом», – йдеться у дописі.Тож воїн бригади, маючи нагоду, зробив пропозицію своїй коханій.Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.Але вона сказала «так».«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.