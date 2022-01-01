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Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО

Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.

Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

«Всупереч пітьмі, страху і болю, війна не перемогла життя! І ніколи не переможе!

В бомбосховищах, під час ракетних і авіаційних ударів, народжуються діти.

Закохані продовжують кохати одне одного, ще нестримніше, ще гостріше. До нестями. Не відкладаючи найголовніше на завтра. Бо «завтра» може не настати. Бо завтра він піде в черговий бій. Бо завтра вона під обстрілами евакуюватиме чергового пораненого. Чи їхатиме, ігноруючи виття сирен, що попереджають про черговий авіаналіт, через всю країну, везучи в його підрозділ волонтерську допомогу.

Головне - встигнути. Встигнути сказати, обійняти, встигнути набутися разом», – йдеться у дописі.

Тож воїн бригади, маючи нагоду, зробив пропозицію своїй коханій.

Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.

Але вона сказала «так».

«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.

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Теги: освідчення, кохання, війна, варте уваги
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