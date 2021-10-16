Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати
Сьогодні, 09:23
Попри воєнний стан, на Волині триває імунізація проти коронавірусу у звичному режимі.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Так, за період з 24.02.2022 року по 17.03.2022 року 8082 осіб отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема:
- 867 осіб щепили першою дозою;
- 5289 осіб імунізували другою дозою;
- 1926 осіб отримали бустерну дозу вакцини.
Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині відкриті та продовжують працювати. В області працює 87 пунктів щеплення, 8 центрів масової вакцинації та 18 мобільних бригад задля нарощення темпів вакцинації.
Схвалені ВООЗ вакцини Pfizer/BioNTech та CoronaVac є в наявності, запис на вакцинацію здійснюється через сімейних лікарів та/або особисте звернення до найближчого місця імунізації.
Що стосується вимушених переселенців, котрі перебувають на території Волинської області, то вони можуть звернутися в будь-який центр імунізації та отримати дозу вакцини, а при бажанні – відповідну довідку.
З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація проти коронавірусу доступна для всіх, хто має декларацію із сімейним лікарем, незалежно від місця реєстрації. Наявність конкретних вакцин можна уточнювати в реєстратурі медичного закладу телефоном.
В умовах воєнного стану всім необхідно скористатись доступною вакцинацією, яка врятує життя і здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Так, за період з 24.02.2022 року по 17.03.2022 року 8082 осіб отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема:
- 867 осіб щепили першою дозою;
- 5289 осіб імунізували другою дозою;
- 1926 осіб отримали бустерну дозу вакцини.
Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині відкриті та продовжують працювати. В області працює 87 пунктів щеплення, 8 центрів масової вакцинації та 18 мобільних бригад задля нарощення темпів вакцинації.
Схвалені ВООЗ вакцини Pfizer/BioNTech та CoronaVac є в наявності, запис на вакцинацію здійснюється через сімейних лікарів та/або особисте звернення до найближчого місця імунізації.
Що стосується вимушених переселенців, котрі перебувають на території Волинської області, то вони можуть звернутися в будь-який центр імунізації та отримати дозу вакцини, а при бажанні – відповідну довідку.
З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація проти коронавірусу доступна для всіх, хто має декларацію із сімейним лікарем, незалежно від місця реєстрації. Наявність конкретних вакцин можна уточнювати в реєстратурі медичного закладу телефоном.
В умовах воєнного стану всім необхідно скористатись доступною вакцинацією, яка врятує життя і здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
23 лютий, 09:10
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
22 лютий, 08:59
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати
Сьогодні, 09:23
Росія намагається втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни, – Подоляк
Сьогодні, 08:58
Волиняни розповіли про колишнього односельчанина, який став російським генерал-майором. ВІДЕО
Сьогодні, 07:59
Швейний батальйон: у Луцьку волонтери виготовляють тактичні жилети для воїнів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:43
ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта російської армії, – Генштаб
Сьогодні, 06:55
Медіа