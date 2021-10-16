Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати

Попри воєнний стан, на Волині триває імунізація проти коронавірусу у звичному режимі.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Так, за період з 24.02.2022 року по 17.03.2022 року 8082 осіб отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема:- 867 осіб щепили першою дозою;- 5289 осіб імунізували другою дозою;- 1926 осіб отримали бустерну дозу вакцини.Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині відкриті та продовжують працювати. В області працює 87 пунктів щеплення, 8 центрів масової вакцинації та 18 мобільних бригад задля нарощення темпів вакцинації.Схвалені ВООЗ вакцини Pfizer/BioNTech та CoronaVac є в наявності, запис на вакцинацію здійснюється через сімейних лікарів та/або особисте звернення до найближчого місця імунізації.Що стосується вимушених переселенців, котрі перебувають на території Волинської області, то вони можуть звернутися в будь-який центр імунізації та отримати дозу вакцини, а при бажанні – відповідну довідку.З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація проти коронавірусу доступна для всіх, хто має декларацію із сімейним лікарем, незалежно від місця реєстрації. Наявність конкретних вакцин можна уточнювати в реєстратурі медичного закладу телефоном.В умовах воєнного стану всім необхідно скористатись доступною вакцинацією, яка врятує життя і здоров’я.