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Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати

Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати
Попри воєнний стан, на Волині триває імунізація проти коронавірусу у звичному режимі.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Так, за період з 24.02.2022 року по 17.03.2022 року 8082 осіб отримали щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема:

- 867 осіб щепили першою дозою;
- 5289 осіб імунізували другою дозою;
- 1926 осіб отримали бустерну дозу вакцини.

Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині відкриті та продовжують працювати. В області працює 87 пунктів щеплення, 8 центрів масової вакцинації та 18 мобільних бригад задля нарощення темпів вакцинації.

Схвалені ВООЗ вакцини Pfizer/BioNTech та CoronaVac є в наявності, запис на вакцинацію здійснюється через сімейних лікарів та/або особисте звернення до найближчого місця імунізації.

Що стосується вимушених переселенців, котрі перебувають на території Волинської області, то вони можуть звернутися в будь-який центр імунізації та отримати дозу вакцини, а при бажанні – відповідну довідку.

З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація проти коронавірусу доступна для всіх, хто має декларацію із сімейним лікарем, незалежно від місця реєстрації. Наявність конкретних вакцин можна уточнювати в реєстратурі медичного закладу телефоном.

В умовах воєнного стану всім необхідно скористатись доступною вакцинацією, яка врятує життя і здоров’я.

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Теги: вакцина, коронавірус
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