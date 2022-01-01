Представник Росії в ООН випадково сказав правду, виправдовуючи окупантів за Бучу

Постійний представник Росії в ООНпід час виступу на засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.Про це повідомляє ТСН."Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того, як туди увійшли російські війська", – заявив Небензя. Та зрозумівши, що він сказав не за кремлівською методичкою, швидко "виправив" себе.