Представник Росії в ООН випадково сказав правду, виправдовуючи окупантів за Бучу
Сьогодні, 01:57
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.
Про це повідомляє ТСН.
"Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того, як туди увійшли російські війська", – заявив Небензя. Та зрозумівши, що він сказав не за кремлівською методичкою, швидко "виправив" себе.
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Про це повідомляє ТСН.
"Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того, як туди увійшли російські війська", – заявив Небензя. Та зрозумівши, що він сказав не за кремлівською методичкою, швидко "виправив" себе.
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