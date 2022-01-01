Бригада ЗСУ битиме окупанта захопленими російськими боєприпасами і технікою





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Підрозділи Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передали захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад.



"Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна з бригад Збройних сил України отримала техніку, яку вдалося відібрати у російських загарбників.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Підрозділи Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передали захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад."Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у дописі.

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