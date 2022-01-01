Бригада ЗСУ битиме окупанта захопленими російськими боєприпасами і технікою
Сьогодні, 04:56
Одна з бригад Збройних сил України отримала техніку, яку вдалося відібрати у російських загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Підрозділи Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передали захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад.
"Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Підрозділи Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у Збройних Силах України передали захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад.
"Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у дописі.
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