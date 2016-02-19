ЄС хоче скоротити фінансування Угорщини





Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише



Заява була зроблена через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на виборах.



За словами Фон дер Ляйєн, її команда поінформувала Угорщину про своє рішення після вивчення відповідей Будапешта на неофіційний лист, який Комісія надіслала у листопаді 2021 року з проханням надати інформацію про побоювання щодо верховенства закону.



Зазначається, що протягом кількох років різні інституції ЄС даремно намагалися вживати існуючих заходів, аби розсудити Угорщину. Комісія неодноразово залучала Угорщину до Суду ЄС через її суперечливі дії, але Орбан продовжував консолідувати владу. У 2018 році Європарламент ініціював процедуру за статтею 7 – крайній крок, який може призвести до втрати країною права голосу, проте процес зупинився.



Повідомляється, що під тиском розчарованих урядів західних країн ЄС та членів Європарламенту, які скаржилися на те, що уряди, які нехтують демократичними нормами, зловживають коштами платників податків ЄС, наприкінці 2020 року блок створив новий механізм, який дозволяє блоку скорочувати фінансування ЄС для країн-членів, де порушення верховенства закону впливають або можуть вплинути на бюджет ЄС "досить прямо".



Водночас, Комісія погодилася відкласти розгортання, доки Угорщина та Польща не оскаржать законність нового механізму в Суді ЄС.



У лютому суд схвалив механізм, але Комісія вирішила почекати, доки не закінчаться вибори в Угорщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єврокомісія планує запустити процедуру скорочення фінансування Угорщини.Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Кореспондент , посилачись на Politico.Заява була зроблена через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на виборах.За словами Фон дер Ляйєн, її команда поінформувала Угорщину про своє рішення після вивчення відповідей Будапешта на неофіційний лист, який Комісія надіслала у листопаді 2021 року з проханням надати інформацію про побоювання щодо верховенства закону.Зазначається, що протягом кількох років різні інституції ЄС даремно намагалися вживати існуючих заходів, аби розсудити Угорщину. Комісія неодноразово залучала Угорщину до Суду ЄС через її суперечливі дії, але Орбан продовжував консолідувати владу. У 2018 році Європарламент ініціював процедуру за статтею 7 – крайній крок, який може призвести до втрати країною права голосу, проте процес зупинився.Повідомляється, що під тиском розчарованих урядів західних країн ЄС та членів Європарламенту, які скаржилися на те, що уряди, які нехтують демократичними нормами, зловживають коштами платників податків ЄС, наприкінці 2020 року блок створив новий механізм, який дозволяє блоку скорочувати фінансування ЄС для країн-членів, де порушення верховенства закону впливають або можуть вплинути на бюджет ЄС "досить прямо".Водночас, Комісія погодилася відкласти розгортання, доки Угорщина та Польща не оскаржать законність нового механізму в Суді ЄС.У лютому суд схвалив механізм, але Комісія вирішила почекати, доки не закінчаться вибори в Угорщині.

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