На Київщині жінка «віджала» в п'яних росіян боєприпаси і віддала українським військовим
Сьогодні, 06:25
На Київщині жителька села Перемога, де велися активні бойові дії, "віджала" в окупантів цинк з боєприпасами.
Про це повідмляє ТСН, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Жителька Київщини розповіла, що у їхньому селі перебували окупанти. Вони напилися та вляглися спати. А жінка тим часом, поки російські військові перебували у стані алкогольного сп’яніння, тихенько прийшла, забрала у них цинк з боєприпасами та сховала в надійне місце.
Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київщини віддала українській армії трофейну зброю.
"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - говорить жінка.
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Про це повідмляє ТСН, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Жителька Київщини розповіла, що у їхньому селі перебували окупанти. Вони напилися та вляглися спати. А жінка тим часом, поки російські військові перебували у стані алкогольного сп’яніння, тихенько прийшла, забрала у них цинк з боєприпасами та сховала в надійне місце.
Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київщини віддала українській армії трофейну зброю.
"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - говорить жінка.
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