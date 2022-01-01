На Київщині жінка «віджала» в п'яних росіян боєприпаси і віддала українським військовим

На Київщині жителька села Перемога, де велися активні бойові дії, "віджала" в окупантів цинк з боєприпасами.Про це повідмляє ТСН, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.Жителька Київщини розповіла, що у їхньому селі перебували окупанти. Вони напилися та вляглися спати. А жінка тим часом, поки російські військові перебували у стані алкогольного сп’яніння, тихенько прийшла, забрала у них цинк з боєприпасами та сховала в надійне місце.Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київщини віддала українській армії трофейну зброю."Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - говорить жінка.