Польща пропонує ввести жорсткіші санкції щодо Росії
Сьогодні, 07:34
Поширення заборони на імпорт лише російського вугілля у Польщі вважають половинчастими заходами.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву зробив заступник глави Міністерства закордонних справ Марцин Пшидач.
"Добре, що прийнято рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії, в тому числі – про заборону імпорту вугілля, але ми повинні піти набагато далі",- заявив він.
Він нагадав, що польська сторона закликала до більш далекосяжних санкцій, в першу чергу – до заборони нафти та газу з РФ.
"Сьогодні нафту дійсно можуть замінити танкерамиз абсолютно різних напрямків. Потрібне сміливе політичне рішення, щоб припинити грати в такі напівзаходи . Якщо ми хочемо, щоб російська економіка відчула ці санкції, ми повинні піти набагато далі",- резюмує Пшидач.
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Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву зробив заступник глави Міністерства закордонних справ Марцин Пшидач.
"Добре, що прийнято рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії, в тому числі – про заборону імпорту вугілля, але ми повинні піти набагато далі",- заявив він.
Він нагадав, що польська сторона закликала до більш далекосяжних санкцій, в першу чергу – до заборони нафти та газу з РФ.
"Сьогодні нафту дійсно можуть замінити танкерамиз абсолютно різних напрямків. Потрібне сміливе політичне рішення, щоб припинити грати в такі напівзаходи . Якщо ми хочемо, щоб російська економіка відчула ці санкції, ми повинні піти набагато далі",- резюмує Пшидач.
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