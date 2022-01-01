Вночі Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: знищена нафтобаза, горить завод. ОНОВЛЕНО





Про це Валентин Резніченко вранці 6 квітня у своїх соцмережах.



"Ніч була тривожна і складна.



Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.



Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – написав Резніченко.



Станом на 8.16 6 квітня Валентин Резніченко повідомив, що, на щастя, після нічного обстрілу немає постраждалих.



"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - сказав голова Дніпропетровської ОДА (ОВА).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасять досі.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА)вранці 6 квітня у своїх соцмережах."Ніч була тривожна і складна.Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – написав Резніченко.Станом на 8.16 6 квітня Валентин Резніченко повідомив, що, на щастя, після нічного обстрілу немає постраждалих."На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - сказав голова Дніпропетровської ОДА (ОВА).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію