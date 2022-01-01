Вночі Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: знищена нафтобаза, горить завод. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:18
У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасять досі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко вранці 6 квітня у своїх соцмережах.
"Ніч була тривожна і складна.
Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.
Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – написав Резніченко.
Станом на 8.16 6 квітня Валентин Резніченко повідомив, що, на щастя, після нічного обстрілу немає постраждалих.
"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - сказав голова Дніпропетровської ОДА (ОВА).
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко вранці 6 квітня у своїх соцмережах.
"Ніч була тривожна і складна.
Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.
Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація – повідомлю", – написав Резніченко.
Станом на 8.16 6 квітня Валентин Резніченко повідомив, що, на щастя, після нічного обстрілу немає постраждалих.
"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - сказав голова Дніпропетровської ОДА (ОВА).
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