У війні з Росією загинув волинянин Олексій Вацик

Олексій Вацик, уродженець с. Троянівка, що на Маневиччині.



Про це Андрій Линдюк.



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Сумна звістка прийшла на Маневиччину. У війні з російськими окупантами загинув уродженець с. Троянівка Олексій Вацик, 1994 року народження. Вічна пам'ять та цартсво небесне Герою!" - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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