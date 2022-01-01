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У війні з Росією загинув волинянин Олексій Вацик

У війні з Росією загинув волинянин Олексій Вацик
У війні з Росією загинув волинський військовий Олексій Вацик, уродженець с. Троянівка, що на Маневиччині.

Про це повідомив на своїй сторінці фейсбук Андрій Линдюк.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Сумна звістка прийшла на Маневиччину. У війні з російськими окупантами загинув уродженець с. Троянівка Олексій Вацик, 1994 року народження. Вічна пам'ять та цартсво небесне Герою!" - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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