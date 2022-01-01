Українські військові знищили дві крилаті ракети росіян, які летіли на Львів





Про це повідомляє



"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК "Захід" дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, близько 23.00 мешканці Львівщини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці минулої доби, 5 квітня, винищувачі окупантів із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України.Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" "Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК "Захід" дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, близько 23.00 мешканці Львівщини чули вибухи

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