Українські військові знищили дві крилаті ракети росіян, які летіли на Львів
Сьогодні, 09:07
Наприкінці минулої доби, 5 квітня, винищувачі окупантів із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід".
"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК "Захід" дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, близько 23.00 мешканці Львівщини чули вибухи.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Захід".
"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК "Захід" дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, близько 23.00 мешканці Львівщини чули вибухи.
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