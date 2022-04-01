Ніч у регіонах: удар по Козятину й Радехову, два «прильоти» на Дніпропетровщині





Про це повідомляє



На Вінничині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.



Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем (станом на 08:15 пожежу загасили – ред.). Попередньо – без жертв.



Львівщина: ​​цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає".



На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщині та Дніпропетровщини.



"Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води", – констатує влада.



Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.



Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, ЗСУ 5 квітня ліквідували там російські танки й вертоліт К-52.



Луганщина: обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.



Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів – руйнування житла, одна жінка загибла. Ввечері – обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла.



Селища Нью-Йорк і Південне – без газу.



Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. 6 квітня продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.



На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були якийсь час "під росіянами".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 6 квітня ракетні удари припали на Львівщину, Вінниччину й Дніпропетровщину, на Херсонщині тривають бої, у Харківській, Луганській та Донецькій областях – обстріли.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані голів ОДА (ОВА) станом на 8.00.вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем (станом на 08:15 пожежу загасили – ред.). Попередньо – без жертв.​​цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає".бої тривають на кордонах Миколаївщині та Дніпропетровщини."Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води", – констатує влада.Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, ЗСУ 5 квітня ліквідували там російські танки й вертоліт К-52.обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів – руйнування житла, одна жінка загибла. Ввечері – обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла.Селища Нью-Йорк і Південне – без газу.у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. 6 квітня продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях:, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були якийсь час "під росіянами".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію