Що відомо про вчорашні вибухи на Львівщині. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ





Про це Максим Козицький, голова Львівської ОДА (ОВА).



"На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС.

Постраждалих нема. Ворог своєї цілі не досягнув. На майбутнє: якщо ви бачите підозрілі літаючі об’єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі", - йдеться у повідомленні.



Хочете допомогти, зазначив Максим Козицький, – повідомте про ці об‘єкти в чат-бот у телеграмі «Шось летить» – @rusrocketfly_bot



Цей чат-бот створили спеціалісти Львівської ОВА та IT-фахівці спеціально для того, щоб уважні цивільні люди могли також стати Вартовими неба і зробити свій внесок у перемогу України над окупантом.



"Принагідно прошу журналістів та активних користувачів соціальних мереж не публікувати дані, фото- та відеоматеріали, які стосуються переміщення української техніки, військових та зброї. За такі дії в Україні притягають до кримінальної відповідальності, терміном від 3 до 12 років. Маємо міцний щит – у вигляді наших воїнів. І міцний тил – у вигляді наших мирних жителів, які, кожен на своєму місці, наближають нашу перемогу. Все буде добре. Все буде Україна!" - наголосив голова Львівської ОДА (ОВА).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога. Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують.Про це повідомив , голова Львівської ОДА (ОВА)."На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС.Постраждалих нема. Ворог своєї цілі не досягнув. На майбутнє: якщо ви бачите підозрілі літаючі об’єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі", - йдеться у повідомленні.Хочете допомогти, зазначив Максим Козицький, – повідомте про ці об‘єкти в чат-бот у телеграмі «Шось летить» – @rusrocketfly_botЦей чат-бот створили спеціалісти Львівської ОВА та IT-фахівці спеціально для того, щоб уважні цивільні люди могли також стати Вартовими неба і зробити свій внесок у перемогу України над окупантом."Принагідно прошу журналістів та активних користувачів соціальних мереж не публікувати дані, фото- та відеоматеріали, які стосуються переміщення української техніки, військових та зброї. За такі дії в Україні притягають до кримінальної відповідальності, терміном від 3 до 12 років. Маємо міцний щит – у вигляді наших воїнів. І міцний тил – у вигляді наших мирних жителів, які, кожен на своєму місці, наближають нашу перемогу. Все буде добре. Все буде Україна!" - наголосив голова Львівської ОДА (ОВА).

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